Vanessa teria feito gesto indicando roça quíntupla e web pede cancelamento do poderReprodução / Record TV

Publicado 11/12/2024 14:29

Rio - Trapaça? Após a formação de roça, na noite desta terça-feira (10), internautas usaram as redes sociais para pedir a anulação do Poder do Lampião depois de flagrarem um gesto suspeito de Vanessa Carvalho, que teria avisado Gilson de Oliveira sobre a berlinda quíntupla.

Nesta quarta-feira (11), a tag "Cancela o Poder" chegou a se tornar o assunto mais comentado do X, antigo Twitter. Em vídeo que circula na rede social, Vanessa levanta cinco dedos para Gilsão, como se estivesse avisando ao fazendeiro da semana de que a roça seria quíntupla, o que geraria uma quebra nas regras do reality show, já que o dono do Poder do Lampião não pode interagir com ninguém.

Depois da formação da berlinda, em conversa com Albert Bressan e Gilsão, Vanessa chegou a dizer que foi difícil manter o segredo. "Eu sabia do quinto banquinho, não podia falar pra ninguém. E Gilsão: 'você podia ter dado para a Flor, para ir os quatro', e eu não podia falar", falou.

No X, as equipes de Sacha Bali, Yuri Bonotto, Luana Targinno e Gui Vieira, que estão na roça , se manifestaram sobre a trapaça de Vanessa e também pediram o cancelamento do poder. Dos que estão na berlinda, apenas o perfil de Flor Fernandez não comentou o ocorrido.

"A gente considera muito importante lutar pela integridade do jogo e pela garantia que todos tenham as mesmas oportunidades, bem como as mesmas punições, em casos de quebra de regras. Portanto queremos engrossar o coro e pedir cancela o poder", escreveu a equipe de Sacha.

"Em todas as formações de roças, Galisteu deixa claro que, os participantes que estão com poderes do lampião, são proibidos de se comunicarem com demais peões. Na roça de hoje, Vanessa, que era dona dos poderes, conversou com Gilsão e ainda fez um sinal com a mão, que supostamente indicaria que a roça seria quíntupla, ou seja, uma das regras foi descumprida", apontou o perfil de Yuri.

"Como punição por ter dado dica sobre o poder, Vanessa deveria ir direto para a roça, sem chance na Prova do Fazendeiro, e a Luana deveria ter o poder do veto, já que foi a última roceira pela formação normal da roça. É o mais justo!", pediu a equipe de Luana.

"Segundo as ordens do programa, quem tem o Lampião não pode se comunicar ou dar a entender sobre o que se tratam os poderes. Podemos ver que Vanessa deu dicas sobre eles, logo, os invalidando. Confiamos que a emissora tomará decisões justas, visto que, Vanessa já havia comentando com Sidney que passaria um sinal para ele também. Nós, como equipe e o público, como telespectadores, merecemos transparência e justiça!", disse o perfil de Gui.

A equipe de Vanessa, no entanto, defendeu que o gesto não foi para indicar que a roça seria quíntupla. "Em nenhum momento ela passou qualquer sinal sobre o poder, muito menos para quem estava com o envelope, no caso, Sidney, que ele sim poderia tomar decisões relacionadas ao poder que lhe foi entregue", escreveu.

Além das equipes dos participantes na roça, os internautas inundaram as redes sociais com pedidos para que o poder fosse cancelado. "A Vanessa claramente faz um sinal para o Gilsão e nesse vídeo em câmera lenta é mais visível ainda!", aponta um perfil. "Eles julgaram tanto o Sacha por 'trapacear' no poder do lampião, e agora fizeram a mesma coisa. Vamos fazer barulho!", disse outro. "Na própria 'Fazenda' e no 'Power Couple' já houve poderes cancelados por gestos e por falas que foram duvidosas. Dessa vez a situação é a mesma, a conduta não pode ser diferente", pediu um terceiro.

