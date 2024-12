A Fazenda 16: Sacha Bali, Yuri Bonotto, Flor Fernandez, Luana Targino e Gui Vieira estão na roça - Reprodução / X

Publicado 11/12/2024 07:49 | Atualizado 11/12/2024 07:50

Rio - Sacha Bali, Yuri Bonotto, Flor Fernandez, Luana Targino e Gui Vieira formaram a roça de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta terça-feira (10). Diferente das outras, essa berlinda foi formada por cinco peões. Dois deles - com exceção de quem se salvar na prova do fazendeiro - serão eliminados na quinta-feira (12).

O fazendeiro da semana, Gilsão indicou Sacha para a berlinda. "É baseado no que eu tô vendo de intrigas. Tudo parte dali. Hoje vindo pra cá, eu ouvi que tive briga com três e ia votar nele. Ele estava tentando defender o dele. Meu voto é no Sacha Bali. Tô só mostrando pro time dele que ele está jogando por ele usando eles", justificou.Com 5 votos, Yuri ocupou mais um banquinho e puxou Flora. Luana sobrou no Resta Um e também foi para a berlinda. "Estou mal, com medo. Toda roça fico com medo do público sair. Eu esperava, mas ao mesmo tempo eu tinha esperança", disse a influenciadora.Com o Poder Branco, Sidney Sampaio indicou mais um peão para disputar a preferência do público. O ator indicou Gui, que que pôde vetar dois jogadores da prova do fazendeiro. O ator mirim de "Chiquititas (2013)", então, vetou Luana e Sacha. A grande final do reality será em 19 de dezembro.