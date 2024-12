Datena estreia à frente do Tá na Hora, no SBT - Reprodução de vídeo

Datena estreia à frente do Tá na Hora, no SBTReprodução de vídeo

Publicado 10/12/2024 08:19

Rio - Datena, 67 anos, estreou no comando do "Tá na Hora", do SBT, nesta segunda-feira (9). Após deixar a Band, o apresentador celebrou seu retorno às telinhas e disse que estava realizando um grande sonho de sua vida em trabalhar na emissora de Silvio Santos.

fotogaleria

"Aqui é mágico. Um orgulho enorme em estar aqui e ser tão bem recebido nessa casa. Sou muito grato a todos os lugares que trabalhei na minha vida, mas com certeza aqui no SBT senti a perspectiva de uma carreira longa e feliz", disse Datena, que fez uma série de agradecimentos.

"Espero contar com todos vocês do Brasil inteiro. Muito obrigado a todos os grandes profissionais do SBT que me ajudaram a estar aqui hoje. Obrigado à família do Silvio Santos, que forçou a posição de que poderia ter um jornalismo forte como sempre teve. Obrigado a todos que estão comigo a partir de agora. Tenham certeza de que o melhor que pudermos fazer, vamos fazer. Um jornalismo informativo em todos os sentidos", declarou.

O apresentador também expressou alegria com o novo momento profissional. "O grande detalhe é que estou aqui realizando o grande sonho da minha carreira: trabalhando na emissora do maior comunicador de todos os tempos". Em seguida, ele exibiu um vídeo de um elogio que ganhou de Silvio Santos durante sua participação no programa do ícone da TV brasileira, que morreu aos 93 anos, em agosto desse ano. "Não importa se você é o José Luiz Datena, importa a admiração que eu, como telespectador, tenho pelo seu trabalho", disse Silvio na ocasião.

Datena recordou o momento com carinho. "Esse foi um dos melhores momentos da minha carreira, com o Silvio. É como se um jogador de futebol vem do interior e de repente é elogiado pelo Pelé da comunicação. Nesse momento fui às lágrimas, mesmo com 52 anos de carreira. Fiquei durante quase uma semana depois apenas curtindo essas palavras, que representam o melhor prêmio da minha carreira", revelou.

Confira: