Lorena Raissa e Erika Januza durante gravação de ’Rainhas Além da Avenida’Ique Esteves / Divulgação do GNT

Publicado 09/12/2024 08:42

Rio - Erika Januza, de 39 anos, vai apresentar o programa de verão "Rainhas Além da Avenida", no GNT, com previsão de estreia para fevereiro de 2025. Na atração, a rainha de bateria da Viradouro comandará conversas com outras rainhas do grupo especial sobre os preparativos, curiosidades e bastidores do Carnaval carioca.

Entre as participações confirmadas estão Viviane Araújo, Paolla Oliveira, Maria Mariá, Evelyn Bastos, Lorena Raissa, Lexa, Andressa Marinho e Mayara Lima. No programa, elas também falarão sobre sonhos, vida real, dificuldades, sofrimentos e vitórias a partir de um ponto vista que o público desconhece.

"As Rainhas brilham na avenida, em suas agremiações, mas são mulheres reais. Com medos, sonhos, dores, elas passam perrengue, se entregam e têm muito em comum umas com as outras, e até mesmo com quem está em casa assistindo", afirma Erika Januza.



O público também vai conhecer as histórias de pessoas que se tornaram ícones da festa popular e que encantam ao ritmo da bateria das comunidades em que foram criadas ou que foram escolhidas e coroadas.