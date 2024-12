Cosme (Cezar Maracujá) e Damião (Rafael Portugal) - Ju Coutinho / TV Globo

Publicado 09/12/2024 05:00

Rio - Cezar Maracujá e Rafael Portugal e arrancam boas risadas do público na série "Cosme e Damião - Quase Santos", disponibilizada no Globoplay, em dez episódios. Ambientada em Realengo, na Zona Oeste do Rio, a trama, protagonizada e idealizada pelos humoristas, retrata o cotidiano do subúrbio, as aventuras dos amigos vendedores de balas e as relações familiares.

"Esses personagens nasceram há quase 15 anos na minha casa, em Campo Grande. É uma história que conta um pouco da nossa vida, da nossa trajetória, tudo o que a gente viveu em Realengo. A gente trouxe muita coisa da gente para essa história", afirma Rafael. "O Damião é um cara muito aberto, muito livre. Já o Cosme é o equilíbrio dessa relação, é um cara muito empenhado, corre atrás das coisas", explica.

O humorista também não esconde a emoção de estrelar a série, que é uma parceria do streaming da Globo e Multishow com o Porta dos Fundos, ao lado de Cézar, seu amigo de longa data. "Demorei até a acreditar... Trabalhar com os amigos, com a direção que já conheço, com elenco maravilhoso...Foi um presente, uma realização grande. Quem sabe, a maior da minha vida. Estou muito feliz. O Cezar é meu padrinho de casamento, imagina. É uma realização mesmo", avalia.



Cezar acredita que o humorístico ultrapassa as barreiras regionais. "A gente fala sobre subúrbio, mas é Brasil todo: a amizade do Cosme e Damião, a união da família, as brigas, o carinho que tem um pelo outro. Isso é universal", comenta.

Na história, Cosme e Damião se reúnem na casa da Vó Nilza (Dhu Moraes). A personagem foi inspirada na avó de Maracujá, que morreu há dois anos. "Sempre falei que a Dhu parecia muito com ela e, quando foi apareceu o projeto e teria a Vó Nilza, ver a Dhu fazendo com tanto carinho, foi emocionante. Tinha cenas que eu deitava no colo dela e ela mexia no meu cabelo como se fosse a minha avó. Além da comédia, é uma série muito emocionante para mim", declara o artista.

Além de Duh, o elenco conta com Estevam Nabote (Dubai), Flávia Reis ( Katiadeise), Pedro Ottoni (Golinho), Raquel Villar (Rebecca) e Thelmo Fernandes (Pardal). "Essa série conseguiu colocar todo mundo em seu lugar de protagonista. Cada um (personagem) tem uma história linda. Em muitos momentos fui espectador", diz Portugal.