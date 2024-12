SBT tira Programa Raul Gil do ar - Reprodução/SBT

Publicado 06/12/2024 17:29 | Atualizado 06/12/2024 17:32

Rio - O SBT segue realizando mudanças em sua grade de programação. Após o fim do "Chega Mais", comandado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, desta vez, a direção decidiu tirar do ar o "Programa Raul Gil", exibido há 14 anos no canal. A decisão do encerramento partiu de Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

Na tarde desta sexta-feira (6), o apresentador anunciou a saída da emissora através das redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs. "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos", iniciou.

"Neste último ano, tivemos a honra de conquistar o segundo lugar de audiência, uma prova do vínculo especial que criamos com o público. Só tenho a agradecer: à equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade", continuou.



"O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para novos capítulos dessa história", finalizou.

Procurada pela reportagem do DIA, a assessoria da emissora respondeu que o "SBT não comenta processos internos".

Segundo o colunista Flávio Ricco, a emissora acabou ainda com o "É Tudo Nosso", comandado por Benjamin Back às sextas-feiras. Michelle Barros foi demitida e Paulo Matthias segue na empresa. Por conta dos cortes e mudanças, o clima na emissora é tenso nesta sexta-feira (6).

O programa acontece ao vivo de segunda a sexta-feira nos finais da tarde e conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.