Cenas de "Não Vamos Sucumbir", que relembram as participações das cantoras Elza Soares, na Mocidade Independente de Padre Miguel, e Alcione, na Mangueira - Divulgação

Publicado 05/12/2024 18:00

Rio - Nesta quinta-feira (05), estreia no Canal Brasil o documentário "Não Vamos Sucumbir", do cineasta Miguel Przewodowski. O ponto de partida do filme é filme a suspensão do Carnaval em decorrência da pandemia de Covid-19 e a volta dos trabalhos em 2022, revelando os bastidores e a resistência das escolas de samba.

A narrativa é conduzida pela pesquisa de Antônio Vieira, que apresenta imagens históricas de arquivos públicos e particulares, além de entrevistas inéditas com os carnavalescos Leandro Vieira, Jack Vasconcelos e Rosa Magalhães (1947-2024), com a passista Ketula Mello e o escritor Luiz Antônio Simas.



A ideia inicial da produção era mostrar os bastidores do carnaval e as apresentações de 2021, mas o desfile da Estação Primeira de Mangueira em 2019, foi uma virada de chave para o diretor. Com o enredo "História para ninar gente grande", apresentado pelo carnavalesco Leandro Vieira, o desfile exaltou personagens esquecidos ou que são pouco mencionados na história do Brasil em um momento de tensões políticas e de ameaças à arte no país.