Gilsão conquista o chapéu de fazendeiro - Reprodução de vídeo

Gilsão conquista o chapéu de fazendeiroReprodução de vídeo

Publicado 05/12/2024 07:34

Rio - Gilsão levou a melhor na disputa da Prova do Fazendeiro, de "A Fazenda 16", da Record, nesta quarta-feira (4). Com isso, o personal trainer se livrou da roça. Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney Sampaio seguem na berlinda e disputam a preferência do público, nesta quinta (5).

fotogaleria

Dividida em duas etapas, a prova do fazendeiro misturava jogo de basquete e jogo da memória. Os peões precisaram decorar sequências de coletes coloridos, associar valores de pontuação e acertar bolinhas nas cestas corretas. Gilsão teve o melhor desempenho e conquistou o cobiçado chapéu.