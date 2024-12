Albert e Sacha protagonizaram uma briga na manhã desta sexta-feira (6) - Reprodução PlayPlus

Publicado 06/12/2024 12:21

Rio - Albert disparou uma série de xingamentos e acusações contra Sacha Bali, na manhã desta sexta-feira (6), em "A Fazenda 16", da Record. Após a eliminação de Flora, na décima primeira roça, os peões protagonizaram uma briga na cozinha da sede, depois que o ator fez um comentário que irritou o empresário.

"Você é um moleque, aqui você está falando com homem. Acha que é malandro de onde? Vem lavar panela! Babaca, mau caráter. Você não vai mais encher meu saco", disse Albert.

"Eu lavei a louça ontem toda hoje. Estou fazendo a vaca desde 6h da manhã meu querido", rebateu Sacha. O empresário respondeu no mesmo instante, provocando o confinado. "Trabalhador! Em menos de uma hora está lá roncando e eu cozinhando".

A briga começa a ficar mais séria quando Albert se aproxima de Sacha. "Não chega perto de mim, Albert! Sai de perto de mim. Faz a mesma estratégia de Sidney, de Zé Love, de Babi. faz tudo que você quiser, faz", declarou. "Vai trair os três, trapaceiro. Quer ganhar aqui, ó. Você não sabe com quem tá jogando. Você vai descobrir agora. Tá pensando que é o papel da tua vida? Não é", respondeu o ex-Power Couple.

O influenciador afirma que o ator não sabe fazer nada direito. "Vai esfregar a teta da vaca com bucha! Tudo o que você faz é errado. Você faz do jeito que acha que tem que fazer, não respeita nem bicho. Incompetente. Eu falo o que tenho que falar, sou verdadeiro". Sacha responde a critica. "Se você me encher o saco, eu vou te encher o saco. Vou te acordar e te tirar do sério".

O Empresário continuou, e rebateu as falas de Sacha. "Eu tenho índole e caráter. Eu tenho berço. Você é um crápula. Na próxima vez que me encher o saco, eu vou ficar mais perto ainda. Você não é vítima disso aqui e nem dono. Quer burlar produção, programa, patrocinador. Só não se ligou que é um palhacinho, malandrão. Nunca vi alguém ganhar um reality trapaceando os outros"