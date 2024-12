Com 21,87% dos votos, Flora Cruz é eliminada de ’A Fazenda 16’ - Reprodução / X

Publicado 06/12/2024 07:36

Rio - Flora Cruz foi a décima primeira eliminada de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quinta-feira (5). A filha do sambista Arlindo Cruz e influenciadora recebeu apenas 21,87% dos votos do público para permanecer no reality rural. Ela levou a pior contra os atores Gui Vieira e Sidney Sampaio.

A apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões antes de anunciar o resultado. "Essa temporada foi marcada por uma divisão. Vocês marcaram o jogo e a convivência em dois. Faltam duas semanas para acabar e no final só ganha um".Em seguida, falou para a influenciadora digital: "Flora, você começou jogando forte com o grupo. Quando o grupo rachou, você escolheu um lado, continuou com ele e perdeu cada porto seguro. A duras penas, você entendeu que esse é um jogo solitário", disse.Na sequência, fez um discurso para o ator que integrou o elenco de "Chiquititas (2013)", do SBT. "Gui, você nasceu para reality. Tem o perfil clássico do lobo solitário, deixou o coração falar mais alto e resolveu se jogar de cabeça com seu bando. Quão longe dá pra ir jogando assim?"Já para o outro ator, Galisteu afirmou: "Sidney, você também é um lobo solitário. Escolheu a sua batalha e lutou com tudo que tinha até aqui. Se alguém te seguiu, seguiu porque quis", destacou.Prestes a anunciar o eliminado, a apresentadora finalizou o discurso. "Nessas horas, é melhor escutar a voz da incrível Ivone Lara: se o caminho é meu, deixa eu caminhar". Gui foi o primeiro a ser salvo da berlinda, seguido por Sidney.