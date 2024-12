Gabi Melim desabafa sobre doença que deixa rosto paralisado: ’Muito medo’ - Reprodução / X

Publicado 09/12/2024 08:26 | Atualizado 09/12/2024 08:50

Rio - Gabi Melim, de 30 anos, desabafou sobre o diagnóstico da paralisia de Bell, doença que deixou metade do rosto da cantora sem movimento, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record. A artista relembrou os primeiros sintomas e disse já estar sentindo alguns resultados do tratamento, neste domingo (8)

"Comecei a sentir um gosto metalizado quando estava bebendo água, meu rosto começou a paralisar. Meu olho não estava fechando muito bem, minha cara já estava congelando, fizemos exames para poder descartar AVC. Eu saí com esse diagnóstico, deu muito medo, tem horas que baixa minha energia, fico triste", contou Gabi, que fazia parte da banda Melim, formada com os irmãos gêmeos Diogo e Rodrigo. O trio se separou em 2023 e a artista seguiu carreira solo.A cantora, que está em tratamento e faz fisioterapia três vezes ao dia com exercícios e alongamento para os músculos da face, disse que já está percebendo uma melhora. "Já senti que em uma semana comecei a mexer um pouquinho, mesmo que minimamente, o músculo de cá. Não tive piora e acredito que daqui para frente é só melhora".A artista revelou que um dos maiores incômodos é na hora de dormir. Ela precisa fechar o olho com uma fita adesiva para evitar que a pálpebra se abra novamente. Além isso, Gabi precisa aplicar colírio diversas vezes ao dia, já que não consegue piscar. "É 24 horas com esse negócio [colírio] na mão. Paro toda hora e pingo. É muito importante fazer essa lubrificação da vista", explicou.Gabi refletiu sobre os aprendizados ao afirmou que pretende viver a vida de uma maneira mais leve, já que a paralisia aconteceu depois de uma crise de ansiedade. "Aprendi a não levar tudo com tanto peso na vida. Espero estar 100% recuperada em breve, quero voltar aos palcos e cantar sobre esse meu momento novo", comentou.