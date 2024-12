Ana Maria Braga se emociona durante o ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga se emociona durante o ’Mais Você’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/12/2024 13:11

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, foi às lágrimas no programa especial em celebração aos 25 anos do "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (9). Com a presença de fãs, familiares e parte de sua equipe na plateia, a apresentadora foi recebida ao som de um "panelaço" e agradeceu o carinho de todos.

fotogaleria

"Uma plateia linda como essa, só de gente conhecida, do coração, como vocês que estão aí do outro lado, é muito bom ser recebida assim. Hoje eu estou mais feliz ainda, e o pensamento é curtir, muito obrigada", comentou a loira.

"Obrigada por chegar até aqui, com tropeços, porque a gente é humano, mas com muita alegria, muito amor, muita verdade, muitas histórias legais, bons exemplos que vocês me dão, porque quando a gente quer, e eu sempre disse isso, a gente pode, e a gente chega lá, mas tem que querer muito", completou.

Durante a atração, Ana também chorou ao conferir uma homenagem de Tom Veiga, o intérprete de Louro José, que faleceu em 2020, criada através de inteligência artificial. "Fui embora de repente. Já que a tecnologia me deu essa chance. Vim aqui abrir o meu coração… O teu amor me deixou forte. O teu exemplo me inspirou. E se eu realizei coisas importantes foi porque você me ensinou a sonhar. Fui o papagaio mais feliz e sortudo do mundo!. Ana Maria, quer saber um segredo? Toda vez que você gritar ‘Acorda, menina’, eu venho lá do céu dos papagaios e pouso aqui, bem pertinho", dizia a mensagem.

Emocionada, a apresentadora afirmou: "Amo ele para sempre... Ele era um cabra muito legal. Ele faz muita falta".