Publicado 10/12/2024 18:14

Rio - Dias após o fim do programa "Chega Mais", Paulo Mathias anunciou seu desligamento do SBT. O apresentador comandava a atração ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros, que também deixaram a emissora da família Abravanel. A decisão do encerramento partiu de Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

"Hoje eu me desligo oficialmente do SBT. Gente, calma, aqui dentro do meu coração está o mais profundo sentimento de gratidão a essa casa maravilhosa que me acolheu no início do ano e que me fez ter um 2024 muito, mas muito feliz. Eu quero muito agradecer à toda família Abravanel, em nome da Daniela, que tá à frente do SBT agora, nesse processo de reestruturação, e que sempre gostou do meu trabalho, acreditou em mim e torceu tanto por mim", disse.