Susana Ribeiro e Marco Ricca vivem pais de Senna em minissérie sobre o pilotoDivulgação / Netflix / Alan Roskyn

Publicado 11/12/2024 05:00

Rio - Susana Ribeiro, de 54 anos, e Marco Ricca, de 62, integram o elenco da minissérie "Senna", da Netflix, interpretando os pais de Ayrton Senna: Milton da Silva, mais conhecido como Miltão, e Neyde Senna, apelidada de Zaza. A produção conta a história do ídolo da Fórmula 1, que morreu durante uma competição em 1994, abordando suas relações familiares.

Na minissérie de seis episódios, que estreou em 29 de novembro na plataforma de streaming, Gabriel Leone dá vida ao piloto. Marco, então, revela que o carinho que sente pelo intérprete de Senna o ajudou a construir a relação de amor entre pai e filho para as telinhas. "Tudo se torna muito mais fácil quando se trata do Gabriel... Ele é um ator, meu amigo há bastante tempo, então foi tudo muito mais fácil para mim".

Susana também não economiza nos elogios ao 'filho'. "Acho que o Gabriel faz um trabalho excepcional. Sempre achei que ele era um ator extraordinário, mas nesse processo que acompanhei bem de perto, acho que ele fez algo que é muito inteligente e sensível, que é você justamente trabalhar com a verossimilhança pelo espírito da coisa. Acho que ele trouxe o espírito do Senna, ele trouxe o interior, o coração do Senna. Tem momentos em que, por exemplo, você está o tempo todo lembrando do Senna, quando você está olhando para o Gabriel, às vezes aquela imagem cola na do Gabriel. Mas às vezes você está olhando para o ator Gabriel, que é maravilhoso, interpretando o personagem. Então, a gente tem as duas coisas", analisa.

Ricca destaca que apesar das pesquisas para construir o personagem - que morreu em 2021 aos 94 anos de causas naturais - a minissérie é uma criação ficcional. "Claro que a gente lê, pesquisa muito dentro das possibilidades que tivemos... A gente tenta, obviamente, 'roubar' isso e colocar, mas é uma série ficcional".



O contato com os familiares do piloto ajudou os atores na criação da trama. "A Viviane, a irmã do Ayrton, e a Bianca, que é a filha dela, conversaram com a gente. Estiveram com a gente todo o tempo e foram muito generosas. Trouxeram muito material também, de cartas, de entrevistas, tivemos acesso àquela família, ao que acontecia na intimidade daquela família. Isso foi muito importante", destaca Susana.

Além disso, a atriz teve acesso a alguns materiais em audiovisual da mãe do piloto, que atualmente vive reclusa e longe dos holofotes. "Me lembro de ter acesso a uma entrevista da Neide e são entrevistas maravilhosas, que a gente ouve a voz dela, a gente consegue perceber a personalidade dela através daquela entrevista, porque foi uma entrevista que ela deu ali no seio da família também. Então, essa interação foi muito importante".

Ao se aprofundar na história de Senna, Marco se surpreendeu ao descobrir que o piloto havia sido casado. Na produção, a atriz Alice Wegmann interpreta a primeira mulher de Ayrton, Lilian Vasconcellos. "Esse negócio do primeiro casamento, eu não sabia. Acho que muita gente ficou sabendo também. Não lembro se isso já tinha sido falado, mas eu me surpreendi". Com o fim da união em 1983, o piloto namorou com Xuxa Meneghel entre 1989 e 1990. Em 1993, começou um relacionamento com a apresentadora Adriane Galisteu, que durou até a sua morte.

'Família unida, muito determinada'

Na trama, a atriz Camila Márdila interpreta Viviane, enquanto Nicolas Cruz dá vida ao Leonardo, irmãos do piloto. Susana, então, revela o acordo que os atores do núcleo familiar fizeram. "A gente tinha que ter esse espírito da família, que a gente sabia que era muito presente na família do Senna. Eles eram muito brincalhões uns com os outros, eles pregavam peças uns com os outros o tempo todo. Eles tinham essa coisa entre eles, muito espontânea, arejada. E, ao mesmo tempo, era uma família unida, muito determinada e muito até preservada na sua intimidade. [...] Mas essa alegria entre eles, a gente combinou que a gente ia ter nas cenas, que a gente ia brincar uns com os outros, que a gente ia surpreender uns aos outros".

'Era fã dele'



Intérprete de Zaza, a atriz relembra que apesar de não 'ligar' para o automobilismo, acompanhava o piloto. "Ele era uma figura tão icônica que mesmo quem não era ligado ao automobilismo, acompanhava ele. Tenho lembranças das entrevistas dele, da fala dele, de alguns momentos das corridas, mas não era uma fã da Fórmula 1, necessariamente. Mas eu era fã dele. Eu acompanhava ele. Meu pai e meu irmão, muito fãs, acompanhavam todas as corridas e tudo mais", conta.

Parceria em filme

A parceria de Marco e Susana vem antes da minissérie, já que os dois integraram o elenco do longa-metragem "As Duas Irenes (2017)", com direção de Fabio Meira. A atriz, então, detalha a parceria dos dois. "Eu amo o Marco, né? A gente se conheceu em 2015, quando a gente fez marido e mulher de novo, pela primeira vez no filme 'As Duas Irenes'. [Foi] um trabalho também muito sensível, de imersão, a gente ficou um mês em Goiás, trabalhando na cidade, morando juntos ali, então eu conheci o Marco ali, e a gente conviveu muito durante esse mês, viramos grandes amigos. Então, quando nos reencontramos em 'Senna', foi maravilhoso, foi espontâneo, foi instantâneo. [...] Por ser uma pessoa maravilhosa, um querido, um amigo muito querido, e um ator talentosíssimo, que me empregava tudo o que eu precisava na cena. Me fez melhor atriz também, com certeza".

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa