Publicado 12/12/2024 16:24 | Atualizado 12/12/2024 16:41

Rio - Em uma conversa na madrugada desta quinta-feira (12), Sacha afirmou que está disposto a perdoar todos os adversários de "A Fazenda 16". O ator mencionou Zé Love, com quem teve intrigas dentro do reality show, e disse que se o ex-jogador pedir desculpas, ele irá cumprimentá-lo.

"Se eu estiver na festa da final, ainda no jogo, eu vou estar super aberto a conversar com todo mundo, ouvir pedido de desculpa de todo mundo e perdoar, e abraçar. Até o Zé, se ele falar: 'desculpa ai", vou apertar a mão dele e está tudo certo", declarou. "As pessoas que mais me magoaram foram Gizelly e Zé Love", contou Luana.

A influenciadora, que está na berlinda junto com Flor, Gui e Sacha, comentou que está ansiosa para o resultado. O ator afirmou que, depois da terceira berlinda, essa será a mais difícil.