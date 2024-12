Yuri vence a prova do fazendeiro - Reprodução de vídeo

Publicado 12/12/2024 07:43

Rio - Yuri Bonotto venceu a prova do fazendeiro, de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quarta-feira (11), e se livrou da roça. Apesar de ter conquistado a última coroa caipira da temporada, o ex-bombeiro do "Programa Eliana" não poderá indicar o primeiro roceiro e nem terá imunidade na próxima votação. Flor Fernandez, Gui Vieira, Luana Targinno e Sacha Bali seguem na berlinda e disputam a preferência do público.

A dinâmica foi dividida em quatro etapas e exigiu sorte, agilidade e boa memória. Na primeira, um 'foguete' deveria ser lançado e travado no alvo em movimento para atingir a pontaria. Yuri levou a melhor contra Luana. Na segunda, os participantes tinham que memorizar a ordem de um mosaico e reproduzir as imagens em blocos giratórios. Gui venceu Yuri.

No terceiro desafio, os peões deveriam virar cartas que estavam na mesa e tentar somar 21 pontos. Luana venceu Gui. Na última etapa, os participantes precisavam pegar a maior quantidade de bolinhas laranjas em uma cabine, com 'chuva' de bolinhas'. Yuri venceu o desafio. O ex-bombeiro do "Programa Eliana" chegou a disputar a mesma dinâmica com Gui, mas também levou a melhor e se consagrou fazendeiro.



Com isso, Flor Fernandez, Gui Vieira, Luana Targinno e Sacha Bali seguem na berlinda e dois deles deixam o reality rural na noite desta quinta (12).