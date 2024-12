O cantor Daniel se emociona no Mais Você - Reprodução/Globo

Rio - Daniel foi o convidado do "Mais Você" desta sexta-feira e deu um relato emocionado sobre a morte da mãe, Maria Aparecida Camillo, em abril do ano passado. Ele também falou sobre a relação próxima que tem com o pai, José Sebastião Camillo, 86 anos, que adora cantar e às vezes se apresenta com ele em shows.

"Sabe uma coisa que sinto falta dessa nossa relação? É que eu não fui na sua fazenda quando sua mãe fazia bolo... A vida atribulada do dia a dia, a gente acaba adiando as coisas. Eu me cobro muito isso", disse Ana Maria.

"A gente tem que se atentar a coisas que são essenciais, uma delas é o nosso tempo, se a gente não se permitir, as coisas passam, quando a gente vê.... a vida é um sopro", respondeu o sertanejo.

Daniel ainda falou sobre a relação de parceria com o pai, a quem chama de grande professor. "Eram os dois esteios que a gente tinha, meu pai e minha mãe. E ele hoje se doa ainda mais para nosso irmão mais velho Gilmar (que tem paralisia cerebral), está com 62 anos. Ele tinha todo cuidado da minha mãe, ela abdicou da vida dela para cuidar dele", contou o artista, visivelmente emocionado.

Por conta da morte da mãe, o pai se doa mais ao irmão e acaba sobrando pouco tempo para viajar com o cantor nos shows. "Às vezes não dá para sair para cantarolar comigo por aí", disse.

Ana Maria disse que se lembrou de dona Maria porque o sertanejo sempre a convidava para ir em sua fazenda provar os bolos feitos por ela.

"A mãe acostumou a gente mal, porque ela queria fazer tudo, cuidar de todo mundo... E foi assim a vida inteira, super ativa. A partir de um momento acabou tendo que enfrentar essa doença terrível, que muita gente enfrenta, e foram anos em busca de uma melhora", disse Daniel, com a voz embargada.