Duplas para a dinâmica foram escolhidas por sorteio - Reprodução/Playplus

Duplas para a dinâmica foram escolhidas por sorteio Reprodução/Playplus

Publicado 13/12/2024 22:34

Rio - Na tarde desta sexta-feira (13), Adriane Galisteu conversou com os peões de "A Fazenda 16" sobre uma prova especial valendo prêmios em dinheiro. Os participantes foram divididos em duplas para a realização da atividade, que não foi mostrada no streaming do reality rural.

fotogaleria "A prova vai ser em duplas e vale, entre outras coisas, R$ 10 mil pra cada um da dupla vencedora. Tem mais coisas em jogo, mas na hora certa eu conto", avisou a apresentadora.

Os confinados foram divididos por sorteio da seguinte maneira: Sacha e Gilsão, Gui e Albert Juninho e Sidney, e Yuri e Vanessa. Os integrantes da dupla vencedora serão os cabeças de chave das duas roças que definirão os finalistas da temporada.