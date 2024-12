Ana Cañas - Divulgação

Publicado 13/12/2024 20:36 | Atualizado 13/12/2024 21:31

Rio - Na segunda-feira (16), estreia no Canal Brasil a segunda temporada de "Sobrepostas - Corpo e Desejo", programa que trata da sexualidade feminina e aborda temas relacionados ao prazer e à compreensão do próprio corpo. A atração criada e dirigida por Lívia Cheibub e Martina Sönksen, será apresentada novamente por Ana Cañas, que irá receber mulheres cis e trans para dialogarem sobre suas experiências e autoconhecimento.

As atrizes Alanis Guillen, Isis Broken e a psicóloga e ex-BBB Sarah Aline participam dos três primeiros episódios, que serão exibidos na segunda-feira. Convidadas como Glamour Garcia, Luiza Brasil, Geni Núñez, Isabel Dias, também vão marcar presença no programa. Ao longo dos episódios, cenas ficcionais dialogam com as falas das entrevistadas, traduzindo as declarações em uma poesia sexual singular.

A apresentadora Ana Cañas fala sobre a importância do programa. "É uma jornada de escuta, troca, acolhimento e amor-próprio. 'Sobrepostas' é um programa pioneiro e muito especial na televisão brasileira - seja pela interseccionalidade, temáticas, sensibilidade das criadoras e roteiristas ou pela poesia dos encontros. É uma grande honra apresentá-lo e essa segunda temporada está ainda mais emocionante!", afirma.

No primeiro episódio, Sarah relata sobre sua vivência na igreja durante a infância e como foi se entendendo em um momento de muitos questionamentos e descobertas. "A igreja fez parte da minha trajetória de vida em absolutamente tudo, principalmente quando falamos sobre sexualidade, desejo e o meu reconhecimento. Mesmo frequentando esse mesmo espaço que os meus pais, todos nós sabíamos sobre a liberdade de poder existir. Então, descobrir sobre minha sexualidade se tornou um processo muito autêntico de me descobrir e a bissexualidade acabou se tornando uma realidade.", explica.

No segundo dia, Isis fala sobre desejo e relacionamentos que vão além da heteronormatividade. Ela relata sobre o tratamento hormonal que precisou fazer para amamentar o filho, gestado pelo marido, um homem trans, e explica sobre os desejos naquele lugar e momento. "Os relacionamentos transcentrados pra mim se tornaram uma forma de amor e de libertação. O desejo vem desse lugar de reconstrução e de se reconectar com os nossos corpos. Ser mãe travesti é algo que incomoda bastante a cisgeneridade, porque ela perde o lugar da criação e de seres divinos (...) Eu agora entendo que estou criando um imaginário de uma maternidade travesti para que outras meninas também se vejam nesse lugar e co-criem a maternidade delas que não veio no script original”, conta.

"Sobrepostas - Corpo e Desejo" vai ao ar em formato de maratona nas segundas-feiras de dezembro, a partir do dia 16, quando serão exibidos os três primeiros episódios. A sequência continua no dia 23 de dezembro (episódios 4 a 6) e no dia 30 de dezembro (episódios 7 a 10), sempre às 23h.