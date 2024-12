Ana Maria Braga e Gil do Vigor durante o ’Altas Horas’ - Divulgação / TV Globo

Ana Maria Braga e Gil do Vigor durante o ’Altas Horas’Divulgação / TV Globo

Publicado 14/12/2024 11:58

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, revisita momentos marcantes de sua trajetória na televisão durante o "Altas Horas", da TV Globo, comandado por Serginho Groisman, neste sábado (14). A apresentadora do "Mais Você" também fala sobre as receitas preparadas ao longo dos anos e mudanças da atração matinal.

fotogaleria

"Fiquei nove anos com o programa em São Paulo, depois me fizeram uma proposta irrecusável de uma casa de vidro, aí saí do estúdio e fui. Fiquei lá treze anos nessa casa no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, o programa voltou para São Paulo [...], é bom ficar aqui, eu gosto de São Paulo", comenta a loira.

Outro convidado da atração é Luciano Huck. Embora tenha começado na TV Globo em 1999, assim como Ana Maria, o apresentador estreou no "Caldeirão" em 2000. "O primeiro ano e meio foi de muito aprendizado", afirma o marido de Angélica. Ele também fala de sua relação com São Paulo e Rio de Janeiro.

Já Gil do Vigor lembra sua experiência no "Big Brother Brasil". "Eu falava ‘vou entrar no BBB, e vai mudar a minha vida, e eu sei que isso vai ser importante pra mim'", recorda ele, que cita a colaboração de Ana Maria Braga para o 'costume' na frente das câmeras, já que mantém um quadro sobre economia no "Mais Você". "Demorou um tempo para me acostumar com as câmeras dentro da casa, e quando saí tive a oportunidade de aprender com a maior, Ana Maria Braga. Para mim é uma honra".

A música fica por conta do Jota Quest. As canções "Além do Horizonte", "Do Seu Lado" e "Dias Melhores" serão apresentadas no programa. Mari Nolasco junta-se ao grupo para uma versão de "Hoje", e Rael participa da interpretação de "A Voz do Coração".