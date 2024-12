Gilberto Gil durante o ’Conversa com Bial’ - Reprodução de vídeo

Publicado 14/12/2024 07:49

Rio - Gilberto Gil lembrou a morte do filho, Pedro Gil, aos 19 anos, em 1990, durante o "Conversa com Bial", da TV Globo, na noite desta sexta-feira (13). O cantor comentou que teve dificuldades para lidar com a partida precoce do herdeiro, fruto da antiga união com Sandra, depois de um acidente.

"Tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, do filho ir antes do pai. É duro. Ele era muito jovem, um acidente, uma maneira trágica. A tentação para o inconformismo... mas, temos que nos conformar com tudo", afirmou o artista de 82 anos, que tem oito filhos, frutos de três casamentos diferentes, 12 netos e uma bisneta.

Na atração, Gil também falou sobre a última grande turnê "Tempo Rei". As apresentações no Rio estão marcadas para os dias 29 e 30 de março e 05 e 06 de abril. "Tem um acúmulo de energia que vem da decantação natural, de fazer aquilo o tempo todo. O palco é muito energizante, a plateia traz muito de volta, essa energia desprendida. O tempo pesa, a velhice chegando é diferente", analisou Gilberto. "É o reconhecimento de um desgaste natural do físico, do corpo e da mente também, o homem velho", completou.

Gil, no entanto, não descartou a possibilidade de fazer mais shows. "É a última (turnê) nesse formato, com meses e meses na estrada. Agora, eventualmente, continuarei subindo no palco, uma vez ou outra", revelou.