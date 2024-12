Gi Fernandes é destaque em ’Mania de Você’, da TV Globo - Márcio Farias / Divulgação

Gi Fernandes é destaque em ’Mania de Você’, da TV GloboMárcio Farias / Divulgação

Publicado 15/12/2024 05:00

Rio - Moradora da Penha, na Zona Norte do Rio, Gi Fernandes é uma das estrelas de "Mania de Você", da TV Globo. Na trama, ela interpreta Evelyn, filha de Sirley (David Junior) e Leidi (Thalita Carauta). Grávida, a personagem trocou alianças com Tomás (Paulo Mendes) em uma cerimônia repleta de confusões na casa de Berta (Eliane Giardini). Com papéis em destaque nas séries "Os Outros" e "Justiça 2", do Globoplay, a artista de 19 anos avalia as conquistas profissionais e diz que é uma referência para as meninas da região.

"Nesse lugar, tive meus primeiros sonhos e incentivos. Eu amo e respeito muito esse bairro. Vir de onde eu vim e conquistar o que estou conquistando tem um significado maior que eu. Assim que estreei em 'Os Outros', voltei a minha antiga escola: Escola Municipal Professor Augusto Motta, e conversei com todas as crianças. Do jardim às turmas mais avançadas. Ver o brilho nos olhos delas e saber que estar ali era importante não só para mim, mas para elas também, fez todo esforço valer a pena", analisa.

O folhetim de João Emanuel Carneiro marca a estreia de Gi em novelas. "Vem sendo um novo aprendizado a cada dia. O audiovisual tem um papel na configuração de um mundo. Uma novela então, principalmente no horário nobre, traz consigo responsabilidades ainda mais fortes. Quando o que a gente faz chega na casa de milhares de pessoas e essas pessoas se identificam são tocadas pela nossa arte, já estamos fazendo uma mudança no mundo. Sou e estou muito grata por tudo isso que está acontecendo e por ter meu trabalho reconhecido, batalhei muito junto da minha família para realizar nossos sonhos", diz.

Para a artista, dar vida à Evelyn tem sido "divertido". "Gosto de criar personagens que pareçam pessoas reais e, ao mesmo tempo, sejam bem diferentes de mim. Crio manias, detalhes, como se estivesse criando um ser real, alguém único", afirma ela, que aponta algumas semelhanças com a jovem. "Acredito que tenhamos uma conexão no jeito sapeca e na agonia em mentir. Evelyn vem sendo sufocada pelas mentiras que está tendo que contar e eu Gi sou o tipo de pessoa que não suporta mentiras. Acredito que formaríamos uma dupla nesse quesito", afirma, aos risos.

Filha de um servidor público e uma fisioterapeuta, Gi fez aulas de teatro na infância. Nas telinhas, ganhou notoriedade como Lorraine em "Os Outros". Na história, a herdeira de Sérgio (Eduardo Sterblitch) se envolve com Marcinho (Antonio Haddad) e engravida dele. Na segunda temporada da produção, ela se mostra uma boa mãe e precisa lidar com problemas familiares. Já em "Justiça 2", Sandra vive o drama de ver a mãe, Geíza (Belize Pombal), ser presa, e se torna 'laranja' de um esquema de lavagem de dinheiro do político Nestor (Marco Ricca).

"Gosto de sempre ressaltar como esses personagens me trouxeram ensinamentos. Lorraine e Sandra foram personagens extremamente potentes e com histórias complexas de realidades duras. Tive o prazer em dar vida a cada uma delas e, tão nova, lidar com assuntos tão profundos. Amo mergulhar nesses desafios",

Apesar da complexidade, a atriz conta que conseguia se desligar facilmente das cenas depois do fim das gravações. "Sempre vi necessária essa separação entre vida real e as cenas que fazia. Quando estou gravando, aquilo realmente mexe comigo, eu choro porque me toca, eu grito porque me toca. Mesmo assim, ao acabar, me desprendo daquele sentimento. É importante. Em 'Justiça', a cena da mãe sendo presa, na rodoviária, foi de extrema catarse, tive que tomar água com açúcar. Aquilo mexeu muito comigo. Logo depois, já havia me desprendido daquilo e estava rindo com a equipe dos carros que passavam perguntando se eu queria ajuda", recorda.

'Sou uma atriz que canta'



Além de atriz, Gi também é cantora e foi finalista do concurso que escolheria a nova integrante do grupo pop internacional Now United. Ela, entretanto, diz que não pretende seguir na carreira musical. "Não pretendo ter a carreira de cantora, pretendo trazer o canto para a atuação. Desde pequena tenho isso muito certo dentro de mim, sempre falei 'sou uma atriz que canta'. Quando falava isso as pessoas riam porque eu era muito nova e já muito certa do caminho que eu iria seguir. Imagino personagens que tenham ligação com a música, assim como a Talita, minha personagem em 'Kasa Branca', filme que fiz aos 17 anos e que está correndo os festivais. Lá, eu interpreto uma cantora de trap, foi lindo", afirma.

Para dar vida à Talita, a artista buscou inspirações reais. "O mundo do trap feminino possui artistas gigantes. Trouxe muitas delas para construir essa personagem: Lourena, Gabz, Budah, Azzy, Negra Li… são muitas. Fui desafiada a cada instante. Minha primeira vez improvisando foi na preparação dessa personagem, eu tinha um bloqueio a isso. Achava que não sabia rimar, e aconteceu, eu compus".

Protagonismo negro

Com protagonistas negras em todas as novelas da TV Globo, Gi celebra: "Estamos seguindo o caminho certo. Sou muito honrada em fazer parte desse momento histórico: três atrizes pretas protagonizando as novelas simultaneamente. Presenciar isso é combustível para continuar sonhando e acreditando que tudo é possível e que ninguém além da gente pode medir nossos sonhos". Atualmente, Gabz é a estrela de "Mania de Você", Jéssica Ellen, de "Volta por Cima", e Duda Reis, de "Garota do Momento".



A atriz, inclusive, relata que já foi vítima de racismo. "Claro, não estamos livres disso. Demorei para me entender como uma menina preta. O racismo me acertava em muitos lugares, até em não me enxergar como alguém, e eu não entendia o porquê. Quando entendi quem eu era, tudo passou a fazer sentido. A autoestima vem nesse autoentendimento, a autoconfiança; passei a amar meu cabelo do jeitinho que é, aprendi como cuidar dele, aprendi a amar meus traços, minhas raízes. Hoje, vejo as novas gerações muito mais conscientes e celebro isso".



Relação com o carnaval

Gi tem uma relação forte com o carnaval, já que foi criada no mundo samba. Ela cresceu vendo a avó materna, cantora e compositora de samba, fazendo shows, enquanto sua mãe e madrinha eram as backing vocals da matriarca. Aos 11 anos, participou do quadro "Passistas do Amanhã" no extinto "Domingão do Faustão", da TV Globo. Hoje em dia, a artista brilha como passista da Estação Primeira de Mangueira.

"O samba me criou. Parte de quem eu sou eu devo a ele. Lá aprendi a ser humana, a força do coletivo, o respeito por quem veio antes e quem virá depois. Quando piso em uma quadra de escola de samba esqueço de tudo, me torno criança novamente, me reconecto com minhas raízes. Tive muitos anos marcantes no carnaval, sempre são únicos", declara.