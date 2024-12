Luciano Huck no programa ’Altas Horas’ - Reprodução Globoplay

Publicado 15/12/2024 12:22 | Atualizado 15/12/2024 12:57

Rio - Luciano Huck, de 53 anos, negou intenções de candidatura à presidência do Brasil durante a sua participação no programa "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (14). O marido de Angélica revelou a Serginho Groisman, que não pretende migrar para política, mas possui projetos com propostas voltadas para a população carente.

"Eu acho que a necessidade de você ter gente nova é fundamental, mas obviamente isso não é um projeto individual, isso é uma construção de um grupo, de gente, de ideias", comentou.

O comunicador afirmou que não tem vaidade no assunto. "Eu acho que a política é um universo de debate e de conversa necessária para o nosso dia a dia. Quando eu falo desse assunto não é o que eu quero ser, o que vou ser, não tenho nenhuma vaidade nesse assunto. Eu sou um cidadão político, porque sou um cidadão ativo da sociedade civil e quero que a política se renove", declarou.

O apresentador aproveitou para falar sobre o projeto que participa. "Esse é um projeto pessoal meu e de um grupo de gente que acredita que o Brasil pode ser, no futuro, um país mais justo e mais inclusivo, que gere oportunidades independente de onde você tenha nascido, que você rompa essa loteria do cep, porque onde você nasce praticamente determina o número de oportunidades que você vai ter ao longo da vida", finalizou.