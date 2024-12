Chay Suede, campeão na categoria Ator de Novela com o Mavi, de Mania de Você - Globo / João Cotta

Publicado 15/12/2024 22:05

Rio - A noite deste domingo (15) foi marcada pela entrega do prêmio "Melhores do Ano", do programa "Domingão com Huck". Realizada ao vivo nos estúdios da TV Globo, a premiação celebrou os destaques do ano em 13 categorias, como novelas, música, humor e jornalismo, além da categoria inspiração, que homenageia brasileiros que transformam suas comunidades. Sob o comando de Luciano Huck, o evento reuniu artistas, jornalistas e personalidades em uma noite de gala. A votação popular definiu os vencedores.



Confira a lista completa dos vencedores:



Novela

"Mania de Você"

"No Rancho Fundo"

"Renascer" (vencedora)



Atriz de Novela

Adriana Esteves, Mércia de "Mania de Você"

Agatha Moreira, Luma de "Mania de Você"

Andrea Beltrão, Zefa Leonel de "No Rancho Fundo" (vencedora)



Ator de Novela

Chay Suede, Mavi de "Mania de Você" (vencendor)

Juan Paiva, João Pedro de "Renascer"

Marcos Palmeira, José Inocêncio de "Renascer"



Atriz Coadjuvante

Daphne Bozaski, Lupita de "Família é Tudo" (vencedora)

Drica Moraes, Joyce de "Volta por Cima"

Edvana Carvalho, Inácia de "Renascer"



Ator Coadjuvante

Ailton Graça, Edson de "Volta por Cima"

Matheus Nachtergaele, Norberto de "Renascer"

Vladimir Brichta, Egídio de "Renascer" (vencedor)



Revelação do Ano

Alice Carvalho, Joana de "Renascer"

Gabz, Viola de "Mania de Você"

Larissa Bocchino, Quinota de "No Rancho Fundo" (vencedora)



Série do Ano

"Fim"

"Justiça 2" (vencedora)

"Os Outros" (2ª temporada)



Atriz de Série

Belize Pombal, por "Justiça 2"

Letícia Colin, por "Os Outros" (2ª temporada)

Marjorie Estiano, por "Fim" (vencedora)



Ator de Série

Eduardo Sterblitch, por "Os Outros" (2ª temporada)

Juan Paiva, por "Justiça 2" (vencedor)

Julio Andrade, por "Betinho - No fio da navalha"



Jornalismo

César Tralli (vencedor)

Maju Coutinho

William Bonner



Profissional do Esporte

Everaldo Marques

Karine Alves (vencedora)

Luis Roberto



Humor

Fábio Porchat

Paulo Vieira (vencedor)

Tata Werneck



Música do Ano

"Dois Tristes", de Simone Mendes (vencedora)

"Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla

"Nosso Primeiro Beijo", de Gloria Groove