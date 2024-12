João Augusto durante entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

16/12/2024

Rio - João Augusto Liberato concedeu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, e falou pela primeira vez sobre a divisão da herança, avaliada em R$ 1,4 bilhão, deixada pelo pai, Gugu Liberato, que morreu em 2019 após sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Ele também comentou a disputa judicial, que chegou ao fim cinco anos depois, envolvendo a família do apresentador.

"Foram anos difíceis, fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu. Não tinha ideia do que iria se transformar. Achava que seria tudo tranquilo, que a gente faria a divisão dos bens tranquilamente, conversando como uma família, mas não foi isso o que aconteceu", disse João.

A fortuna bilionária de Gugu é fruto dos investimentos que ele fazia em imóveis, além da carreira de apresentador. No inventário, o comunicador deixou 75% de seu patrimônio para os filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos, na época. Os outros 25% foram destinados aos cinco sobrinhos. Aparecida Liberato, irmã dele, foi nomeada inventariante.

A mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo, contudo, não foi mencionada no documento. Com isso, ela entrou com uma ação para reconhecimento de união estável com o apresentador, para ter direito a 50% dos bens. João explicou a decisão do pai.

"Meu pai tinha a ideia de que a geração de filhos sempre apoiaria os pais, por isso não deixou nada para a minha tia, meu tio, mas deixou para os sobrinhos. Do mesmo jeito com a minha mãe, ele deixou para os filhos, para se alguma coisa acontecesse com a mãe, nós estaríamos ali para ajudar. O que eu sempre quis foi defender o desejo do meu pai, que é a única coisa que posso fazer agora por ele", declarou.

Depois de Rose, o chef de cozinha Thiago Salvático também entrou na justiça pedindo reconhecimento de união estável com Gugu. Ele desistiu da ação, mas entrou com outra tempos depois. João lamentou a exposição do caso. "Meu pai era uma pessoa super discreta, que não se envolvia em polêmicas. A imagem dele estava indo por água abaixo", disse.

Ele, que ficou ao lado da tia e dos primos na divisão do patrimônio do pai, ao contrário das irmãs, admitiu que houve um mal estar familiar. "A família ficou meio dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe. Ficou um clima ruim... Chegou um tempo que a gente ficou sem falar. E isso me deixa triste, porque meu pai sempre disse para mim que a coisa mais importante era a família".

João ainda contou que chegou a conversar com o Gugu sobre o casamento com Rose Miriam. "Meu pai não queria se casar, era o desejo dele. Ele gostava de ter sua própria vida, de morar sozinho. Quando eu era pequeno, perguntava ao meu pai quando ele ia casar com a minha mãe. Ele falava: 'Filho, não tenho essa vontade. Eu e sua mãe somos amigos, parceiros'. Acho que tudo poderia ter sido resolvido em uma conversa em família", opinou.

Rose Miriam



Rose Miriam renunciou ao processo de união estável em agosto. Ao "Fantástico", ela disse que não precisava provar nada para ninguém e que decidiu por um "ponto-final" para que os filhos pudessem desfrutar o patrimônio deixado pelo pai. "Foi a melhor coisa que eu fiz".

Filhos de Rose, João, Marina e Sofia auxiliam a mãe financeiramente. Eles depositaram parte da herança em fundo de investimento internacional, que gera um rendimento mensal que vai para a conta da mãe. "Estou feliz, bem financeiramente, segura. Vou envelhecer de uma forma materialmente digna. Me sinto uma mulher [rica]. É mais do que esperava".

Ela ainda declara: "Acho que deixei mágoa na família do Gugu...Tenho muita vontade [de me reconciliar]".

Aparecida Liberato

Nomeada como inventariante do testamento, Aparecida contou que precisava prestar contas. "Tinha que apresentar todas as notas, tudo o que acontecia, todos os pagamentos. Estava sendo aquela pessoa que ele colocou para dar continuidade a tudo, ao legado dele. Assim como eu respeitei, deveria ter sido respeitada", afirmou ela, que preferiu não se manifestar sobre o processo movido por Rose para reconhecer a união estável com Gugu.

Aparecida ainda explicou a decisão de abrir mão dos 5% da herança por ser inventariante. "Não levei isso como um fardo, esperando uma compensação. Meu irmão fez um pedido pra mim, e eu realizei por lealdade a ele. Não tem nada a ver com dinheiro", comentou.

Sobre o pedido de desculpas por parte de Rose, ela declarou: "O perdão e as desculpas devem ser pedidos para o Gugu. É para ele. As relações vão se ajustando com o tempo".