Publicado 16/12/2024 10:15 | Atualizado 16/12/2024 10:22

Rio - César Tralli, 53 anos, se derreteu pela mulher, Ticiane Pinheiro, 48, ao levar o prêmio Melhores do Ano, da Globo, na categoria Jornalismo - pelo segundo ano consecutivo. O apresentador do "Jornal Hoje" se declarou ao discursar no palco do "Domingão com Huck".

"Quero agradecer à minha esposa, Ticiane, porque sempre depois de um longo dia, é muito bom voltar pra casa e te encontrar. Quero agradecer de coração às minhas duas filhas, a Raphaela e a Manoela, que dão cada vez mais propósito, direção e amor à minha vida", disse ele. A apresentadora foi filmada no momento e apareceu visivelmente emocionada. "Quero agradecer à minha esposa, Ticiane, porque sempre depois de um longo dia, é muito bom voltar pra casa e te encontrar. Quero agradecer de coração às minhas duas filhas, a Raphaela e a Manoela, que dão cada vez mais propósito, direção e amor à minha vida", disse ele. A apresentadora foi filmada no momento e apareceu visivelmente emocionada.

O apresentador do "Jornal Hoje" também citou a Globo e destacou a importância do jornalismo profissional.



"A gente sabe o quanto cada vez mais o nosso papel na sociedade é importante e o quanto o jornalismo profissional faz todas as diferenças. Eu quero agradecer a todos da Globo, da GloboNews, de quem tá na sala da apuração, à direção, porque se não for esse trabalho de dedicação, amor, comprometimento, nada disso vai adiante.", completou.

O jornalista reforçou o amor pela profissão e a importância da resiliência:"Estou muito feliz, eu amo a minha profissão e eu sempre digo que no jornalismo diário, você pode fazer uma edição memorável, histórica, mas no dia seguinte começa tudo de novo, do zero a zero. Então, é humildade, dedicação, amor. Muito obrigado, amo vocês!"