Eliana no especial de Natal do programa The Masked Singer BrasilReprodução Globoplay

Publicado 16/12/2024 14:53 | Atualizado 16/12/2024 15:09

Rio - Eliana vai cantar no especial de Natal do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo, com a participação de Daniel, que acontecerá neste domingo (22). Em uma entrevista para o "Fantástico", a artista apareceu cantando a música "Ninguém explica Deus", da banda 'Preto no Branco', e contou sobre sua expectativa de comandar um programa na emissora.

"Aos domingos realmente é uma marca que eu carrego durante todos esses anos, falando com a família e estava com saudade", declarou. Apresentadora ainda relatou o que o público pode esperar dela na nova temporada de 2025: "Eu vou trazer toda a minha alegria, minha risada, feia mesmo, do jeito que ela é".

O projeto para o próximo ano trará 18 personagens, incluindo homenagens de figuras de grande sucesso da dramaturgia, como Nazaré Tedesco, Juma e Odete Roitman.

O novos episódios do "The Masked Singer Brasil", contará com Tony Ramos, Belo, Tatá Werneck e Sabrina Sato como júri.