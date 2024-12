Albert Bressan fez desabafo após eliminação de ’A Fazenda 16’ - Reprodução/Instagram

Albert Bressan fez desabafo após eliminação de ’A Fazenda 16’Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 21:39

Rio - Eliminado de "A Fazenda 16", Albert Bressan compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (16) para falar sobre a participação no reality show da Record. O ex-peão disse que cometeu alguns excessos e que abandonou o lado jogador após a saída do programa.

fotogaleria "Estou me inteirando de tudo, do que eu posso digerir, do que eu posso revalidar. Tem coisas, sim, que eu tenho que assumir, de alguns excessos, de algumas derrapadas, de algumas situações as quais não cabem dentro da minha proposta de game. Sem me justificar, quero que vocês entendam que, lá dentro, é uma panela de pressão absurda. A visão nossa é muito restrita, a gente tem que acreditar no que a gente tá vendo, tá ouvindo. Não existem notícias lá. Tudo a gente tem que revalidar diariamente e ter uma percepção meio que em conjunto", iniciou.

"Do fundo do meu coração, o Albert jogador encerrou ontem a participação no game. Agora começa o Albert humano, real, aqui fora, assim como vocês. Aos poucos vou voltar aqui pra conversar com vocês. Se em algum momento eu ofendi alguém, peço desculpa, me redimo. Se houve alguma má interpretação, a gente vai estar aqui para tentar justificar e explicar da melhor forma possível."

O empresário analisou sua participação no reality rural e confessou que irá avaliar sua postura. "Fui ridículo em alguns momentos, fui imaturo em alguns momentos. Sou humano, erro, e lá dentro a gente tem personalidade própria, mas tem personalidade também de jogador. Tudo isso vou reavaliar aqui fora, para a minha vida pessoal. Só quero agradecer cada um que apoiou, mutirão de outros jogadores que participaram e é sobre isso."