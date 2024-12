Ana Castela, Simone, Lauana Prado, Maraisa e Maiara durante o especial 'Amigas' - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 18/12/2024 05:00

Rio - Não vai faltar música boa na telinha da TV Globo, nesta quarta-feira (18). Estrelado por Ana Castela, Lauana Prado, Maiara & Maraisa e Simone Mendes, o especial "Amigas" celebra as diferentes fases do sertanejo, desde a tradicional moda de viola até os sucessos atuais, e promove feats inéditos. Sob o comando de Rafa Kalimann, a atração ainda conta com uma homenagem à Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em 2021, e Paula Fernandes.

Para Simone Mendes participar do "Amigas" foi uma experiência inesquecível. "Desde o convite, fiquei super animada. O 'Amigas' chega para celebrar a força da mulher na música atual. Com certeza será uma noite histórica na música do nosso país", diz a cantora, que avisa: "A abertura do programa está belíssima e a música 'Supera' está muito forte. O programa inteiro foi muito gostoso de gravar, ficou lindo".

Em "Supera", as sertanejas soltam a voz juntas em homenagem à Marília Mendonça. Amigas pessoais da "Rainha da Sofrência", Maiara e Maraisa detalham o que sentiram neste momento da atração. "Cantar as músicas dela é como sentir ela pertinho da gente, reviver esses momentos em um projeto especial foi como reafirmar que o legado dela é eterno", afirma Maraisa. "Foi uma mistura de emoção e gratidão. A Marília é uma parte viva da nossa história, da música sertaneja e da vida de tantas pessoas", completa Maiara.

Dona da regravação de "Escrito nas Estrelas", Lauana Prado adianta que repertório do show une clássicos do gênero e canções atuais, como "Nosso Quadro", "Cobaia", "Medo Bobo" e "Erro Gostoso". "Foi um grande desafio colocar o máximo de sucessos do sertanejo nesse setlist, respeitando o tempo do programa e conciliando com os nossos desejos. Juntas, escolhemos canções que gostamos de cantar, que marcaram as nossas carreiras e nos preocupamos em trazer canções que tem a essência da música sertaneja, com grandes sucessos de diferentes gerações".

Inspirado no especial de fim de ano "Amigos" (1995-1998), com as duplas Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, o "Amigas" foi gravado nos Estúdios Globo no dia 20 de novembro com a presença de famosos na plateia. Dhu Moraes, Lorena Comparato, Gustavo Mioto, Carla Cristina Cardoso, Romeu Evaristo, Jeniffer Dias e Evaldo Macarrão estavam entre eles.

Maiara e Maraisa, então, comemoram o espaço que o 'feminejo' ganhou nas telinhas. "É um orgulho imenso! Desde o início, a gente sempre acreditou que as mulheres tinham um lugar gigante no sertanejo, e hoje ver isso acontecendo é emocionante", diz Maiara. "Dividimos nossos sonhos e lutas. Poder levar essa força adiante é muito especial", acrescenta Maraisa.

Para Lauana, o "Amigas" vai além da música. "O meu propósito é inspirar outras artistas talentosas que existem no nosso país com o sonho de viver da música. Com uma bagagem de mais de 17 anos de carreira, desejo ser inspiração. Ana Castela, Simone Mendes e Maiara e Maraisa, são artistas e pessoas sensacionais, e também são inspiração para muitas pessoas. O 'Amigas' veio para unir, somar e potencializar ainda mais a força da mulher no sertanejo".



Com o Natal se aproximando, as sertanejas também compartilharam seus planos para a data. "Natal é sempre em família para mim. Vamos viajar todos juntos para termos tempo de qualidade. Momentos de descontração e lazer ao lado de quem eu tanto amo", afirma Simone Mendes.



Maiara e Maraisa também vão celebrar a data em família. "É o momento de fazer aquela ceia gostosa, unir as pessoas que amamos e cantar muito, aquele violão na sala com a família toda reunida, celebrando a vida", conta Maraisa. "Natal para gente é sobre celebrar o amor e a união", reflete Maiara.



Lauana, por sua vez, reservou a data para descansar e agradecer. "Nesse ano, não trabalharei no natal, separei esse tempinho para curtir e descansar com a família e meus amigos. Eu vivi tantas coisas incríveis esse ano! Vai ser um natal muito especial, eu quero comemorar e agradecer por tudo!".