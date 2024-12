Gusttavo Lima estrela 'Natal do Embaixador', no SBT: 'Marco na minha carreira'

Rio - Apresentado por Patricia Abravanel, Cesar Filho e Celso Portiolli, o especial "Natal do Embaixador", estrelado por Gusttavo Lima, vai ao ar nesta terça-feira (17), às 22h30, no SBT, com reprise no dia 24. Com vários famosos na plateia, a atração terá participações especiais de Leonardo, da dupla Hugo & Guilherme e do apresentador Ratinho. O artista comenta que nunca imaginou realizar esse sonho e demonstra gratidão.

"Em 35 anos, nunca imaginei ter um especial para chamar de 'meu' e o SBT me abriu as portas para realizar esse sonho. Esse 'Natal do Embaixador' representa um marco na minha carreira e espero que seja o primeiro de muitos!", torce Gusttavo, que dá mais detalhes sobre o programa.

"Está lindo e é todo baseado na minha próxima turnê "Embaixador Classic", que viajará pelo Brasil em 2025. No palco, estive acompanhado por toda minha banda, uma orquestra (que também faz parte da nova turnê) e convidados bem especiais para levar muita música e entretenimento para galera de casa neste final de ano. Nunca fiz nada parecido e posso afirmar que, realmente, é um projeto feito com muito amor e carinho de todos os envolvidos. O resultado está incrível!", adianta.

Durante o especial, Gusttavo Lima recorda os Natais em família, antigas participações em programas do SBT, como "Domingo Legal" e "Troféu Imprensa", em conversa com os apresentadores. Em um momento emocionante,o cantor solta a voz ao lado do pai, Alcino Lima. Famosos como Helena Ganzarolli, Renata Kuerten, Gabriel Cartolano, Gabi Cabrini, Yudi Tamashiro, Mila Braga, Márcia Dantas e Carlos Alberto de Nóbrega com a mulher Renata de Nóbrega acompanharam tudo da plateia.

O Embaixador admite que se surpreendeu com a presença de grandes estrelas da emissora no especial. "O SBT é uma emissora que acompanho desde a minha infância, porque cresci assistindo os desenhos e os programas. Poder ver na plateia tantos nomes que fazem parte da minha memória afetiva foi uma alegria inexplicável, sem contar a surpresa do Ratinho, que fez uma entrada muito divertida ao vivo no programa dele. De coração, só tenho mesmo a agradecer a Deus e a família SBT por esse especial", celebra.

Mulher de Gusttavo, Andressa Suita também prestigiou o marido e subiu ao palco da atração. "A Andressa sempre está comigo e não poderia ficar de fora! A presença dela é fundamental em todos os momentos importantes da minha vida, como esse". Os dois estão juntos desde 2012 e têm dois filhos juntos, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis.

