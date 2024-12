Ronaldo Fenômeno revela desejo de ter mais filhos: ’Estou pressionando’ - Reprodução de vídeo

Ronaldo Fenômeno revela desejo de ter mais filhos: ’Estou pressionando’Reprodução de vídeo

Publicado 18/12/2024 12:55

Rio - Ronaldo Fenômeno, de 48 anos, e a mulher, Celina Locks, de 34, tomaram café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (18). Durante o programa, o ex-jogador de futebol - que já tem quatro filhos de relacionamentos anteriores - revelou o desejo de aumentar a família.

"Ele quer mais", contou Celina. O jogador, então, completou. "Estou pressionando ela. [...] Todas as amigas dela estão grávidas ou tendo filho e ela está ficando para trás", brincou Ronaldo.



A ex-modelo, que ainda não tem filhos, falou da relação com os enteados. "Amo crianças. Amo meus enteados, tenho eles como se fossem meus filhos. Até quando ele precisa corrigir, eu consigo defender eles de alguma forma. A gente tem esse acordo tanto de autoridade, respeito e educação por eles", declarou.

A apresentadora citou a semelhança física dos quatro herdeiros com o ex-jogador. Ele, então, aproveitou para elogiar os filhos. "Tenho muita sorte. Sou muito grato por como eles são, são crianças educadas, respeitosas e carinhosas".



Celina contou que eles são tão parecidos conseguem desbloquear o celular do ex-atleta com através do reconhecimento facial. "São todos a cara dele e eles desbloqueiam o celular do Ronaldo", disse, aos risos.



O casal está junto desde 2015 e oficializou a união em 2023, em uma cerimônia realizada em Ibiza, na Espanha. Ronaldo é pai de Ronald Nazário, fruto do primeiro casamento com Milene Domingues. Alexander Lima nasceu da relação com Michele Umezu. Já Maria Sofia e Maria Alice são do relacionamento com Bia Antony.