Maiara, Lauana Prado, Ana Castela, Lauana Prado, Simone Mendes e Maraisa durante o especial ’Amigas’Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 19/12/2024 08:25 | Atualizado 19/12/2024 09:33

Rio - O especial "Amigas" da TV Globo repercutiu entre os internautas e a ausência de Marília Mendonça foi sentida nas redes sociais. Vítima fatal de um acidente aéreo em 2021, a Rainha da Sofrência foi lembrada no encerramento do programa quando Maiara e Maraisa, Lauana Prado, Simone Mendes e Ana Castela cantaram a música "Supera".

fotogaleria "Desde a vinheta...falta você, Marília", lamentou um internauta. "Impossível assistir o 'Amigas' e não lembrar da Marília. Ela faz falta demais", escreveu outro. "Com certeza Marília está muito feliz lá no céu com esse projeto que eleva e exalta as mulheres no sertanejo", afirmou um terceiro.

As artistas mostraram a força do sertanejo feminino e ainda relembraram outros sucessos de mulheres que abriram caminho no gênero. "Majestade O Sabiá", de Roberta Miranda, "Nuvem de Lágrimas", de Fafá de Belém, "Beijinho Doce", das irmãs Galvão, e "Pássaro de Fogo", de Paula Fernandes, também fizeram parte do gran finale.