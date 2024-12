Vanessa confronta Sidney em última festa de A Fazenda 16 - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2024 08:02

Rio - Os finalistas Sacha Bali, Gui Vieira, Yuri Bonotto e Sidney Sampaio se reuniram com todos os eliminados da temporada para uma última festa de "A Fazenda 16", da Record. A ex-peoa Vanessa Carvalho aproveitou o momento para confrontar Sampaio.

"Eu queria ver se você votaria nela [Flora Cruz] pra ver se ela não me colocava na baia, alguma coisa assim", iniciou uma das eliminadas do reality, na madrugada desta quarta-feira (18).Sidney, então, afirmou que ela pediu ajuda de Flora Cruz enquanto planejava mandá-la para a berlinda. "Pode ser... Você me pediu uma coisa, pra colocar ela na roça. E aí, você pediu pra ela uma outra coisa", disse o ator.Vanessa retrucou: "Eu não pedi pra ela me ajudar, não". "Você pediu. Você pediu pra ela te ajudar em uma coisa e você estava querendo colocar ela na roça", rebateu o ator. "Eu não pedi pra ela me ajudar em nada. É a sua palavra contra a minha", disparou a ex-peoa.Fernanda Campos e Zaac, que desistiram do reality, ficaram de fora da festança e da Lavagem de Roupa Suja. A celebração teve o tema 'piseiro'. Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, e Vitor Fernandes foram as atrações. A grande final acontece nesta quinta-feira (19) e os peões disputam o prêmio de R$ 2 milhões.