A Fazenda 16: Sacha Bali vence e leva prêmio de R$ 2 milhões

A Fazenda 16: Sacha Bali vence e leva prêmio de R$ 2 milhõesReprodução de vídeo / X

Publicado 20/12/2024 08:03 | Atualizado 20/12/2024 08:05

Rio - Campeão! Sacha Bali foi o grande vencedor de "A Fazenda 16", da TV Record, na noite desta quinta-feira (19). O ator carioca foi o favorito na final contra Sidney Sampaio, Yuri Bonotto e Gui Vieira, levando o prêmio de R$ 2 milhões para casa.



"Nesta noite quem pode sair batendo no peito e ficar muito feliz com esse presente do Brasil é você, que o Brasil vibrou junto o tempo todo: Sacha Bali! Parabéns!", anunciou a apresentadora Adriane Galisteu.



Sacha recebeu 50,93% dos votos. Um dos principais rivais do carioca dentro do reality, Sidney foi o segundo colocado, com 23,98%, conquistando uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil. Quem ocupou o terceiro lugar com 18,46% dos votos foi Yuri, garantindo o prêmio de R$ 50 mil. Gui ficou em quarto lugar, com 6,63%.

A final contou com a presença dos ex-participantes da edição. Quando o ator foi anunciado como o grande campeão, seus aliados dentro do reality, Yuri, Gui e Luana Targino foram abraçá-lo. Eles ficaram conhecidos como G4, que protagonizaram muitas discussões contra o grupão ao longo da edição.

Sacha foi pra berlinda oito vezes e protagonizou vários desentendimentos desde o início do programa. Ele já brigou com a ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a influenciadora Fernanda Campos. O ator até chegou a ser acusado de machismo e de ser agressor. Apesar disso, a preferência do público por ele só aumentava.

Sacha é ator, diretor, roteirista e produtor. O artista já integrou o elenco das novelas da Record "Bicho do Mato (2006)", "Caminhos do Coração (2007), "Jesus (2018)" e "Gênesis (2021)". Já na TV Globo atuou em "Salve Jorge (2012)", "Em Família (2014)" e "Além da Ilusão (2022)". O ator também trabalhou em produções de streaming como "Bom Dia, Verônica" e "Olhar Indiscreto", da Netflix. No entanto, Sacha revelou que entrou no reality para conseguir melhorar a situação financeira dele e da mãe

SACHA CAMPEÃO! O único vencedor possível numa temporada em que acusaram um cara de vários crimes que ele não cometeu! Protagonista cheio de personalidade e inteligência emocional. Merecido! #FinalAFazenda pic.twitter.com/9m2ClZ5ruj — Eles que Lutem (@elesquelutempod) December 20, 2024