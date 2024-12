João Baroni, Frejat e Paulo Ricardo no especial Roberto Carlos 2024 - Globo / Daniela Toviansky

Publicado 20/12/2024 05:00

Rio - Tradicional no fim de ano da TV Globo, o especial de Roberto Carlos chega a marca histórica de 50 anos e revisita a carreira do Rei em um espetáculo emocionante, que será exibido nesta sexta-feira (20), depois de "Mania de Você". Gravado em novembro no Allianz Parque, em São Paulo, o show reúne nomes como Chitãozinho & Xororó, João Barone, Frejat, Gilberto Gil, Paulo Ricardo, Zeca Pagodinho, Wanderléa, o tenor italiano Andrea Bocceli e as atrizes Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes.

"Participar do Especial de 50 anos do Roberto Carlos é uma emoção sem tamanho. Ao longo desses anos todos, talvez o momento culminante da televisão brasileira seja o aguardado especial de fim de ano do Roberto Carlos. Essa época do ano ocupa um lugar muito emocional no coração das pessoas. É um momento muito aguardado, que que simboliza o congraçamento e a reunião de todos ao redor do Natal. Esse momento sensível e emocionante encontra o lado sentimental de todo brasileiro", conta João Barone, que sobe ao palco junto de Paulo Ricardo e Frejat.



O trio participa do número em que Roberto Carlos revive os tempos da Jovem Guarda, movimento cultural dos anos 1960. "Nós crescemos ouvindo o Roberto que, independentemente do imenso leque de gêneros musicais que ele domina com maestria, foi o cara que introduziu o rock e a jovem guarda para a minha geração. Todos os encontros com ele são mágicos, como se fossem com uma entidade. Participar de algo musicalmente com ele é uma honra, uma credencial de cavaleiro do rei", destaca Paulo Ricardo.



Ao longo de meio século, o especial construiu lembranças memoráveis não apenas na memória do público, mas também para seus convidados. "Um momento muito especial foi quando participei do especial dele em 1994, onde estava o Erasmo (Carlos) e outros artistas. Estar ali, junto com eles, foi uma experiência inesquecível", relembra Frejat. "Eu participei do Especial de 50 anos da Jovem Guarda. Cantar 'Namoradinha de um Amigo Meu' com o Roberto foi algo surreal. Olhando para aquelas fotos, é uma situação que eu nunca imaginei", afirma Paulo Ricardo.



Um dos principais nomes da Jovem Guarda ao lado de Roberto e Erasmo, Wanderléa canta as faixas "Na Paz do Seu Sorriso" e "Ternura" ao lado do Rei. "É com grande emoção que celebro com Roberto esses 50 anos de seu especial. Participei de muitos, mas este tem um gostinho diferente, tem a força dos 50 anos, afinal, são 50 anos redondos, né? Que lindo, que trajetória linda", destaca a cantora.

Assim como em anos anteriores, Roberto convidou artistas de diferentes gêneros musicas para participarem da atração. O sertanejo não ficou de fora da comemoração. "O Roberto, além de um amigo muito especial, é um ícone da música brasileira. Fico muito feliz com o carinho e o convite dele. Vamos cantar músicas muito importantes na nossa carreira e na dele. Nesse show, faremos 'Sinônimos', que marcou a nossa história, que o público curte com a gente…", diz Chitãozinho.

"E, claro, 'Evidências', com a participação do Roberto, deixando a música ainda mais especial! E com todo o time de peso que estará no especial, temos a honra de cantar 'Emoções', uma canção que é símbolo da carreira do Roberto Carlos", entrega Xororó. "Dividir o palco com o Rei é sempre uma emoção, um marco na nossa carreira. É daqueles convites impossíveis de recusar", completa.

Estrelas da emissora também falam sobre a emoção de fazer parte deste momento histórico. "Tive esse privilégio de cantar com Roberto Carlos há dez anos, uma noite que marcou minha vida e iluminou todos esses anos. [...] Aprendi muito, foi bem emocionante. Então, receber esse convite dez anos depois, no ano em que eu estava pensando muito nele, refletindo sobre o que queria construir em termos musicais, foi um sinal para mim. Interpreto dessa forma, sabe? Mais uma validação, uma honra enorme", explica Sophie Charlotte.

A atriz dividiu o palco com o Rei, Dira Paes e Leticia Colin na performance de "Olha" e "Como Vai Você". "Poder viver isso ao lado de duas mulheres que admiro muito, que são minhas amigas, que também me iluminaram e me ampararam em momentos diferentes na minha carreira, com as quais já dividi camarim, foi muito especial", acrescenta.

Letícia descreve a experiência de cantar com Roberto como uma das "emocionantes da vida". "Ver um mito em pessoa, trocando com a gente, nos ouvindo, ajustando a canção, com a gente descobrindo como fazer essa abertura artística sensível e humana dele. Depois de 50 anos fazendo esse Especial e cantando essas canções, ele está renovando os ouvidos, o olhar e o coração para a nossa interpretação da música", revela.