Jornalista abandona telejornal ao vivoReprodução de vídeo

Publicado 19/12/2024 15:11 | Atualizado 19/12/2024 15:32

Rio - O jornalista Breno Cabral, de 33 anos, apresentador do 'Bom Dia Amazonas' na Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, protagonizou um momento emocionante na manhã de quarta-feira (18). Durante a transmissão ao vivo do telejornal, por volta das 6h50, Cabral recebeu uma ligação informando que a esposa entrou em trabalho de parto e decidiu abandonar o programa para acompanhar o nascimento da filha, Maria Eduarda.

Visivelmente emocionado, Breno interrompeu o noticiário para compartilhar a notícia com os telespectadores e a repórter com quem conversava. "Eu acabei de receber uma ligação e, agora, eu vou sair do jornal... Acho que Maria Eduarda está chegando. E que emoção, meu Deus do céu!", disse ele, com a voz embargada.

Antes de sair, o apresentador anunciou que seria substituído por outra jornalista para dar continuidade ao noticiário. "Se Deus quiser, vai dar tudo certo e logo mais a gente conhece o rostinho da Maria Eduarda. Agora deixa eu ir embora, porque minha filha está nascendo", afirmou Breno ao se despedir.

A atitude de Cabral emocionou os telespectadores e viralizou nas redes sociais, onde ele também celebrou a chegada da filha. Nos Stories do Instagram, o jornalista compartilhou a felicidade pelo nascimento da pequena. "Hoje o mundo ganhou mais cor, mais luz e mais amor. Maria Eduarda chegou, e com ela, trouxe um pedaço dos céus para nossas vidas", escreveu.

Breno também aproveitou para agradecer o carinho recebido. "Aos inúmeros amigos que torceram, oraram e enviaram energia positiva, o nosso muito obrigado. Vocês foram parte dessa espera tão especial, e agora compartilham conosco a alegria desse milagre", publicou. Ele finalizou com uma mensagem bem-humorada: "Logo mais posto foto dela aqui. Já adianto que é a coisa linda do mundo. Parecida comigo".

Maria Eduarda é a segunda filha de Breno com a esposa, Renata Garcia. O casal também é pai de Maria Alice, 2 anos, que celebra a chegada da irmã mais nova junto aos pais.