Ana Paula MineratoWalace Ximenes / Divulgação

Publicado 08/01/2025 11:54

Rio - Tati Minerato, de 36 anos, posou para um ensaio de fotos em praia do Rio de Janeiro e deu um show de boa forma. Para a ocasião, a Rainha de bateria da Estácio de Sá e musa da Mocidade Independente de Padre Miguel apostou em um look dourado e acessórios brilhantes.

A beldade comentou que tem uma conexão especial com o mar e busca, sempre que pode, dar um mergulho. "É impossível não sentir a força divina ao estar diante do mar. A beleza natural criada por Deus e a energia dos orixás se manifestam de forma poderosa. Depois de um mergulho, saio cheia de energia, renovada, pronta para qualquer desafio. O mar é o melhor remédio para espantar a inveja e todos os males. Eu entro no mar até com chuva", declarou.