Incêndios em Los Angeles deixam mortos, feridos e evacuadosAFP

Publicado 08/01/2025 16:30 | Atualizado 08/01/2025 16:31

Poderosos incêndios florestais devastam comunidades ao redor de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, deixando pelo menos dois mortos, vários feridos e dezenas de milhares de pessoas evacuadas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (8).



"Infelizmente, temos duas pessoas falecidas, por enquanto por causas desconhecidas, e um número significativo de feridos", declarou o chefe do departamento de bombeiros de Los Angeles, Anthony Marrone.



Pacific Palisades, um subúrbio luxuoso de Los Angeles, se tornou um inferno na manhã de terça-feira, com o fogo consumindo cerca de 1 mil estruturas e mais de 2 mil hectares, informou Marrone.



Centenas de bombeiros lutam no ar e no solo contra as chamas descontroladas, intensificadas por fortes rajadas de vento que se agravaram durante a noite no sul da Califórnia.



A leste, na Floresta Nacional de Los Angeles, outro incêndio teve início na tarde de terça-feira e já destruiu mais de 800 hectares.



Outros dois incêndios eclodiram ao redor de Los Angeles, colocando outras milhares de pessoas sob ordens de evacuação.



"Juntos, esses incêndios estão levando os serviços de emergência ao limite", disse Kristin Cowley, do departamento de bombeiros da cidade.



Dezenas de milhares de moradores das comunidades ao redor, assim como em Los Angeles, estão sem energia elétrica, o que dificulta a comunicação.



A cidade amanheceu com aspecto apocalíptico, coberta por nuvens cinzas e alaranjadas, além de árvores caídas e várias de suas palmeiras características quebradas devido à força dos ventos.



"A tempestade deve piorar durante a manhã", escreveu a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, nas redes sociais.



'Condições climáticas perigosas'