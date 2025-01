Amazon planeja gastar ao menos US$ 11 bilhões - AFP

Publicado 08/01/2025 15:33

A Amazon planeja gastar ao menos US$ 11 bilhões para expandir sua infraestrutura de nuvem e inteligência artificial (IA) na Geórgia, nos EUA, à medida que outras empresas de tecnologia também ampliam suas instalações de data centers diante do aumento na demanda por computação em IA. De acordo com a companhia, já foram investidos US$ 18,5 bilhões no Estado do sudeste americano desde 2010.

O investimento, segundo a Amazon Web Services (AWS) - braço de computação da empresa -, deve dar suporte ao futuro da inteligência artificial de data centers na região, por conta dos especialistas envolvidos e dos milhares de empregos gerados.

Ontem, a AWS anunciou o lançamento de sua infraestrutura de nuvem na Tailândia, desenvolvendo data centers com base em um investimento de US$ 5 bilhões. O braço é a unidade mais lucrativa da Amazon e os resultados do terceiro trimestre mostraram que as vendas líquidas do segmento cresceram 11% em relação ao ano anterior, para US$ 15,33 bilhões.