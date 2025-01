Momento em que Daysha beija o cantor Romeo Santos - Reprodução / X

Publicado 08/01/2025 14:56

Uma influenciadora casada invadiu o palco em que a banda dominicana de bachata "Aventura" tocava para beijar o vocalista, Romeo Santos, em Santo Domingo, na República Dominicana. A atitude, no entanto, levou ao término do seu relacionamento de 10 anos. O marido de Miriam Cruz, conhecida como Daysha e que conta com 125 mil seguidores no Instagram, pediu divórcio após a história viralizar.

Miriam publicou fotos segurando um cartaz que dizia "Meu sonho é cantar 'La Guerra' contigo", referindo-se a uma das músicas mais famosas do grupo. Após o show e com a repercussão do vídeo que registrou o momento, a youtuber dominicana se manifestou nas redes sociais.

"Não sei por onde começar, mas quero compartilhar o quanto me sinto feliz por ter alcançado esse sonho tão esperado, que durante anos imaginei acordada e dormindo, mas também sobre valorizar o grande ser humano que ele é, eu o acompanho e admiro há muito tempo", escreveu no último dia 28 de dezembro, segundo o jornal "El Tiempo".

"Embora naquele momento eu não tenha pensado nas consequências, reconheço que me deixei levar pelo nervosismo e pela emoção, sem considerar como isso poderia afetar minha família. Hoje uma tristeza profunda ao perceber o impacto que causei, mas devo ser responsável pelas minhas ações e respeito a decisão dele", afirmou.

Em meio às críticas pela sua atitude, Cruz bloqueou os comentários e apagou a publicação. No entanto, ela voltou a postar no Instagram nesta terça-feira (7), com a legenda "O que está livre do pecado, que atire a primeira pedra", voltando a gerar ataques de seus seguidores.