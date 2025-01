Ney Matogrosso e Juliette - Reprodução do Instagram

Ney Matogrosso e JulietteReprodução do Instagram

Publicado 09/01/2025 07:37

Rio - Juliette, de 35 anos, se emocionou ao encontrar Ney Matogrosso, de 83, nesta quarta-feira (8), em um estúdio. A cantora mostrou alguns registros do momento no Instagram Stories e exaltou o artista, que é dono de sucessos como "Homem com H" e "Sangue Latino".

fotogaleria

"Estou toda arrepiada. Prazer, estou emocionada", disse ela no vídeo. Na legenda, a campeã do "BBB 21", da TV Globo, escreveu: "Hoje abracei o Ney Matogrosso. Fiquei muito emocionada. Que honra, Meu Deus".

Juliette também posou toda sorridente ao lado do cantor e descreveu ele como "um dos maiores artistas desse mundo".