Rosiane Pinheiro e PopóReprodução

Publicado 09/01/2025 09:57 | Atualizado 09/01/2025 10:09

Rio - Rosiane Pinheiro, de 50 anos, recordou o relacionamento relâmpago com o boxeador Acelino Popó Freitas, de 49, na época em que trabalhava como dançarina no grupo Gang do Samba. Ela disse que os dois foram apresentados por uma cartomante e ficaram juntos durante um mês. O namoro, no entanto, não terminou bem devido a uma exigência feita pelo atleta.

"A gente se apaixonou, mas namorou só um mês, porque ele estava treinando muito e eu tinha que viajar para a Europa com a Gang (do Samba)... Ele disse a mim: 'Escolha: ou você fica comigo, vira minha esposa para viajar para onde eu quiser, porque quero uma mulher comigo o tempo todo, ou você escolhe sua banda e a gente acaba aqui. Isso pelo telefone", contou Rosiane em entrevista ao podcast "Lisa, Leve e Solta".

A ex-dançarina não gostou da atitude do boxeador e colocou um ponto final na relação. "Achei uma falta de respeito... (Nos encontramos depois) em eventos, mas não olhava para a cara dele. Não me acho rancorosa...Me apaixonei por ele e sofri muito, só chorava lá no exterior", recordou.

Rosiane contou que, enquanto estavam juntos, Popó era um 'príncipe'. "Ele tem um jeito bem de bebezinho. Ele era um príncipe. A família dele me adorava, eu vivia lá".