Publicado 09/01/2025 15:43 | Atualizado 09/01/2025 15:46

Rio - Emilly Araújo, campeã do ‘BBB17’, usou as redes sociais para rebater críticas sobre um vídeo em que aparece chorando enquanto assistia ao segundo episódio de BBB: O Documentário. A influenciadora respondeu os comentários negativos publicados em uma página do Instagram. Ela destacou os desafios enfrentados no reality show.



Emilly explicou o motivo de sua reação ao documentário e afirmou: "‘Se grava chorando’. Eu gravei minhas reações vendo o documentário do início até a parte que eu apareço... Sinto muito ter chorado com algumas das coisas horríveis que eu passei, seu bando de gente doente”.No episódio exibido na quarta-feira (8), Emilly relembrou sua relação com Marcos Harter, que foi desclassificado do programa após investigação da Delegacia da Mulher apontar “indícios de agressão”. Pela primeira vez, a influenciadora falou sobre o assunto em um material oficial.Em seus Stories, Emilly compartilhou como se sentiu ao rever as cenas: "Estou vendo imagens que nunca tive coragem de ver antes. Meu Deus, que sensação horrível”.Ela também refletiu sobre erros do passado e a importância de se posicionar contra a violência: “Eu já errei muito na minha vida como pessoa, como todo mundo, mas busco melhorar sempre! Nenhum erro meu ou de qualquer outra mulher justifica merecer ser agredida. Está sendo muito intenso reviver tudo isso, sentir tudo isso... Olhar o que passei me causa dor física”.Documentário reabre feridas e gera reflexãoO novo episódio do documentário trouxe à tona questões sensíveis da história de Emilly no BBB. A influenciadora segue usando sua visibilidade para falar sobre os desafios enfrentados e reforçar a importância do respeito às mulheres.