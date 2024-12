Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do Norte - Reprodução do Instagram

Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do NorteReprodução do Instagram

Publicado 30/12/2024 08:23

Rio - Discretos em relação ao namoro, Daniel Rocha, de 34 anos, e Vitória Strada, de 28, surgiram juntinhos em um clique publicado pelo ator Victor Sparapane no Instagram, no último fim de semana. O casal curte o fim de ano em Pipa, no Rio Grande do Norte, com os amigos.

fotogaleria

O romance entre os dois foi exposto por Nívea Maria, em outubro, durante uma entrevista da atriz e Daniel " sobre espetáculo "Norma", ao portal gaúcho "GZH". "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já numa novela. Vocês conhecem muito bem, que é Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela, ela é um espetáculo", elogiou a veterana, na ocasião.

Vitória estava solteira desde o meado do ano passado quando anunciou o término do noivado com Marcella Rica. As duas estavam juntas desde 2019. Já Daniel comunicou o fim do relacionamento com a modelo Mariana Nunes, após três anos, em dezembro de 2023.