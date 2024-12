Mulher de Juliano Cazarré pede orações pela filha, Maria Guilhermina - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2024 20:04 | Atualizado 30/12/2024 20:06

Rio - Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais para pedir orações pela filha Maria Guilhermina, de 2 anos, que enfrenta complicações de saúde. A menina, que nasceu com anomalia de Ebstein, voltou a ser internada na UTI após o diagnóstico de diversas infecções . Na tarde desta segunda-feira, (30), a stylist revelou que o estado de saúde da menina se agravou.

"Guigui intercorreu gravemente há pouco, pessoal, vamos intensificar as orações?", escreveu ela no Stories do Instagram.



Vale ressaltar que intercorrência é um termo utilizado na medicina para designar algum eventual problema inesperado no decorrer de um procedimento cirúrgico ou no período de recuperação.



No sábado (28), Letícia detalhou a situação de saúde da menina: "Ela está com várias infecções, está com princípio de pneumonia, tá com parainfluenza, traqueíte, provavelmente. Eu passei uma noite e um dia inteiro lá e vim embora ontem à noite. Eu volto hoje e depois o Juliano vai me render lá. Agora, a gente fica nesse revezamento porque tem as crianças aqui e a criança lá", explicou.



A anomalia de Ebstein afeta o lado direito do coração, causando uma má formação da válvula e sobrecarregando o ventrículo direito. Apesar de ter passado por correções cirúrgicas, Maria Guilhermina ainda enfrenta complicações.



"Por que isso acontece? Porque a cardiopatia dela era um defeito do lado direito do coração, então a válvula foi mal formada e com isso sobrecarregava o ventrículo direito. A gente corrigiu, mas claro que ainda fica alguma latência ali. Quando ela não consegue ventilar tão bem quanto deveria, esse ventrículo volta a sentir de novo. Então o que a gente sempre precisa resolver na Guilhermina é deixar ela bem ventilada e é isso que a gente tá tentando fazer", detalhou Letícia.



Além de Maria Guilhermina, Letícia e Juliano são pais de Vicente, de 14 anos; Inácio, de 12; Gaspar, de cinco; Maria Madalena, de três; e Estevão, de nove meses.