Maria Eduarda de Carvalho reflete sobre o ano - Reprodução / Instagram

Maria Eduarda de Carvalho reflete sobre o anoReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2024 18:23 | Atualizado 30/12/2024 18:23

Rio - Atualmente no ar em "Garota do Momento", da TV Globo, a atriz Maria Eduarda de Carvalho, de 41 anos, fez uma reflexão profunda nas redes sociais nesta segunda-feira (30) sobre os altos e baixos da vida.



fotogaleria

"Ano passado, decidi fazer um balanço de fim ano: passei quatro dias em coma induzido. No quinto, tive um jantar com o meu pai que é psiquiatra. Ao invés de medicamentos, ele decidiu me ofertar uma frase de um filósofo alemão que diz mais ou menos assim: 'não importa a quantidade de naufrágios que você tem ao longo da vida, mas sim a capacidade de se resgatar'. Trouxe essa frase como um mantra para 2024", contou.



Maria Eduarda também refletiu sobre a ideia de felicidade eterna. "Muitas vezes me peguei me lembrando de quando era criança e pensava que em um determinado momento da vida, eu ia atingir a felicidade, que a partir dali, eu seria feliz de forma retilínea e uniforme. Aos 28 anos, vi minha filha nascer e minha irmã morrer no intervalo de um mês. Entendi que a dor e a delícia de existir caminham de mãos dadas. Esse ano, vivi tristezas insuportáveis e alegrias inimagináveis. Acho que vai ser sempre assim."



Encerrando sua reflexão, a artista desejou coragem e resiliência aos seus seguidores. "Feliz Ano Novo e muita coragem para lidar com a dor e delícia de existir."