Virginia e Zé Felipe e os filhos Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2024 15:01 | Atualizado 30/12/2024 15:06

Rio - Os famosos Virginia Fonseca e Zé Felipe viajaram com os filhos nesta segunda-feira, 30, para a fazenda Talismã de Leonardo, onde passarão o Ano Novo com a família. Na rede social, o casal postou um clique de momentos antes de embarcar em seu avião de luxo e chamou a atenção.

Isso porque, eles apareceram com looks combinando com os herdeiros, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Todos eles surgiram com a parte de cima da mesma estampa de pássaro verde. Cheios de personalidade, cada um fez seu estilo.

"Bom dia já preparados para irmos pro melhor lugar do mundo! Que Deus nos acompanhe", contaram sobre estarem indo para a fazenda Talismã. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Lindos", babaram.