Flavia Saraiva e MC CabelinhoReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2024 17:22

Rio - A ginasta Flavia Saraiva, de 25 anos, e o cantor MC Cabelinho, de 28, movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira (30) ao deixarem de se seguir. O unfollow mútuo veio após semanas de especulações sobre um possível romance entre os dois, que sempre foi negado publicamente, mas ganhou força com as frequentes aparições juntos.



Os rumores começaram quando Flavia e Cabelinho foram vistos curtindo um dia de sol na praia, na Zona Oeste do Rio. Desde então, os dois continuaram sendo flagrados juntos.