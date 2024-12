De biquíni fininho, Deborah Secco se refresca no mar da Barra da Tijuca

Rio- Deborah Secco, de 44 anos, vai se despedir de 2024 com o bronzeado em dia! A atriz aproveitou o tempo ensolarado desta segunda-feira (30), para ir à praia. De biquíni fininho, a artista exibiu o corpo escultural nas areias da Barra da Tijuca e atraiu olhares dos frequentadores do local.

Para se refrescar, a artista bebeu água de coco e deu um mergulho no mar. Ela ainda posou para algumas fotos e publicou uma delas no Instagram, com a legenda: "Oi, sol".

A artista estava no local acompanhada da filha, Maria Flor, de nove anos, fruto do antigo relacionamento com Hugo Moura.

