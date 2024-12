Graciele Lacerda mostra rotina com Clara - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2024 20:16

Rio - Graciele Lacerda compartilhou um dos seus momentos favoritos após dar à luz a Clara , sua primeira filha com Zezé Di Camargo, de 62 anos de idade. A influenciadora, de 44 anos de idade, disse que se pudesse congelaria o ato de amamentar a pequena, nascida no dia 25 de dezembro por meio de um parto cesariana.

Clara é a quarta herdeira de Zezé, que também é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor, do casamento com Zilu Godói. A menina nasceu no dia de Natal (25), às 4:51, pesando 2,330 kg. Wanessa foi escolhida como madrinha da menina. Mãe e filha saíram da maternidade no dia 28.